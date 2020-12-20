الحرس الوطني تعلن عن شغل بعض الوظائف الشاغرة على بند التشغيل والصيانة

أعلنت وزارة الحرس الوطني، الیوم، عن شغل بعض الوظائف الشاغرة على بند التشغیل والصیانة، وذلك حتى نھاية يوم الخمیس الموافق 24 ديسمبر الجاري.

وأتاحت الوزارة التسجیل في الوظائف الشاغرة للسعوديین من الجنسین عبر ھذا الرابط ، والتي بلغ عددھا 22 وظیفة مختلفة.

كم اشترطت ألا يتجاوز عمر المتقدم 40 عاماً ولا يقل عن 18 عاماً، مع اجتیاز الكشف الطبي والمقابلة الشخصیة، وأن تكون الخبرات موثقة من التأمینات الاجتماعیة.