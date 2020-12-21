كريستيانو رونالدو يتوّج بجائزة القدم الذهبية

تسلم مهاجم يوفنتوس الإيطالي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جائزة القدم الذهبية لعام 2020 فى نسختها الثامنة عشرة، متفوقاً على نجم برشلونة، ليونيل ميسي، ونجم ليفربول، المصري محمد صلاح، ونجم بايرن ميونخ الألماني، روبرت ليفاندوفسكي.

تم التصويت على الجائزة من قبل الجماهير بعد قائمة مختصرة من 10 لاعبين كل عام.

وقال رونالدو بعد تسلم الجائزة: الحصول على الجائزة شرف كبير لي، سعيد لأن بصماتي ستكون قريبة من آثار الأبطال العظماء الآخرين، وأشكر كل من صوت لي، سأبذل قصارى جهدي دائماً للعب بشكل جيد وإحراز الأهداف.

وحصد نجم يوفنتوس رونالدو العدد الأكثر من الأصوات لعام 2020 أكثر من ميسي ومحمد صلاح وليفاندوفسكي وزميله في “البيانكونيري” جورجيو كيليني، ونيمار، وسيرجيو راموس، وسيرجيو أغويرو، وجيرارد بيكيه، ولاعب وسط إنتر ميلان أرتورو فيدال.