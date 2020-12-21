شاهد التفاصيل: وظائف تقنية شاغرة في شركة علم

أعلنت شركة علم وهي شركة حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة عن توفر وظائف تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس بالرياض.
وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات والشروط التالية:
محلل أعمال أول Senior Business Analyst: بكالوريوس علوم حاسب، تقنية معلومات
خبرة سنتين وأحد الشهادات المهنية ECBA, CCBA, CBAP, PMI-PBA.
مهندس أول ضمان الجودة Senior Quality Assurance Engineer: بكالوريوس علوم حاسب، تقنية معلومات أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال مشابه.
ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.