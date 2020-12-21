رئيس الوزراء الروسي: نعمل على زيادة دور أرامكو في مشاريع الطاقة الروسية

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك إن العمل مستمر من أجل زيادة دور أرامكو السعودية في مشاريع الطاقة الروسية.

وأضاف وزير الطاقة الروسي السابق في تصريحات نُشرت بالتزامن مع زيارة يقوم بها إلى السعودية، بحسب “رويترز”، أن أن الطاقة مازال لها دور رئيسي في التعاون بين السعودية وروسيا.

وأشار إلى أن هناك إمكانية كبيرة لإبتكار تقنيات جديدة لإنتاج النفط وتحسين معدلات استخراجه، واستخدام الذكاء الصناعي والتعاون العلمي.

وأعلن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، يوم السبت الماضي، عن الاتفاق مع الجانب الروسي على عقد اجتماع بشأن سوق النفط في 4 يناير/ كانون الثاني المقبل.