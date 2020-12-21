اليونان تحشد ضد مطامع الأتراك في ليبيا

اليونان عازمة على تعطيل أطماع تركيا الإقليمية مهما حدث، حيث فرضت نفسها استراتيجيا بوضوح مجددا.

وأعلنت آثينا، أنها ترصد تحركات أنقرة في ليبيا، بهدف إبطال مقاصدها، الرامية لإقامة قواعد عسكرية على الأراضي الليبية.

وشدد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، انبري، عبر منصة إعلامية يونانية، على مبدأ بلاده الحازم، ويطالب حكومة فايز السراج، بالتراجع عن المذكرة، التي وقعتها مع الأتراك، حول المناطق البحرية.

وأشار إلى أن أولوية بلاده، ضمان عدم سيطرة قوى معادية، على الشواطئ الليبية، قبالة جزيرة كريت، أكبر الجزر اليونانية.

ويري اليونانيون، أن جارتهم العدائية، تستغل طرابلس، لتتجاوز حدودها البحرية، ومن ثم تغتصب المنطقة الاقتصادية اليونانية، وتمنع آثينا من التنقيب في جزيرة كريت، وبلوغ ثرواتها، التي تكفي لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.