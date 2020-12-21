وزير خارجية أمريكا: ميليشيات إيران وراء كل ماهو إرهابي وسنحاسبهم

اتهم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الاثنين، الميليشيات المدعوم من إيران بتنفيذ هجمات الكاتيوشا التي استهدفت مساء أمس محيط السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء ببغداد.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر صباح اليوم: مرة جديدة تهاجم الميليشيات المدعومة من إيران بشكل صارخ ومتهور مناطق في بغداد، ما أدى إلى إصابة مدنيين عراقيين.

كما دعا إلى محاسبة هؤلاء المهاجمين الذين وصفهم بالمجرمين، قائلاً: “يستحق الشعب العراقي أن يرى محاكمة هؤلاء المهاجمين”.

وتابع: “يجب على هؤلاء المجرمين العنيفين والفاسدين الكف عن أعمالهم المزعزعة لاستقرار البلاد”.