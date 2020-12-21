يحدث اليوم منذ 400 سنة.. «الاقتران العظيم» بين المشتري وزحل

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن الراصدين للسماء في السعودية والوطن العربي والعالم، يراقبون مساء اليوم الإثنين، حالة «الاقتران العظيم» بين كوكبي المشتري وزحل واللذين كانا يقتربان من بعضهما منذ أسابيع؛ حيث سيكونان بهذا القرب الشديد من بعضهما، في ظاهرة لم تحدث منذ ما يقرب من 400 عام.

وقال رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبو زاهرة، عبر صفحة الجمعية على فيسبوك، إن المشتري وزحل سوف يفصل بينهما 6 دقائق قوسية أو عُشر الدرجة، ما يعني أن المشهد سيكون رائعًا؛ حيث سيكون الاثنان مرئيين في نفس مجال رؤية التلسكوب.

وأضاف، أنه بشكل عام، تبدو الكواكب قريبة من بعضها البعض لأنها تقع على نفس خط الرؤية من الأرض فقط، إلا أنها في الواقع على مسافة شاسعة، فكوكب المشتري يقع على مسافة 886 مليون كيلومتر، وزحل على مسافة 1620 مليون كيلومتر من كوكبنا.

وأشار إلى أنه سيرصد الكوكبان باتجاه الأفق الجنوب الغربي بعد غروب الشمس وبداية الليل، حيث سيكون المشتري أكثر إشراقًا بكثير من زحل، لذا بالعين المجردة سيهيمن تألقه على المشهد، وبقربة زحل الخافت، ومن خلال تلسكوب منخفض القوة يمكن رؤيتهما في نفس مجال الرؤية.

وأوضح رئيس فلكية جدة أنه سيكون من السهل رؤية الأقمار الأربعة الساطعة للمشتري، مشيرا إلى أن الاقتران التالي للكوكبين سيحدث في عام 2080م أي بعد 60 عاما من الآن.