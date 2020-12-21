أرامكو توتال العربية للخدمات تعلن الاسترداد الجزئي للصكوك الخاصة بها

أعلنت شركة أرامكو توتال العربية للخدمات (التابعة للشركة الأم أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات) “ساتورب”، أنها أتمت الاسترداد الجزئي للصكوك الخاصة بها اليوم (المجدول كل 6 أشهر).

وأوضحت “ساتورب”، في بيان لها على موقع السوق المالية السعودية “تداول”، أنه تم توزيع مبلغ قيمته 141.75 مليون ريال (والذي يمثل نسبة 3.78 % من القيمة الاسمية الإجمالية لصكوك الشركة،) وذلك وفق جدول الاسترداد المضمن في نسخة الإصدار المعتمدة من قبل هيئة سوق المال في 10 سبتمبر/ أيلول 2011م.

ولفتت الشركة، إلى أنه تبعا لذلك تصبح القيمة الاسمية للصك الواحد 59.98 ألف ريال، وتصبح قيمة الإصدار الإجمالية 2.25 مليار ريال.