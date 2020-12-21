تدخلات “المركزي” فشلت.. الليرة التركية تهبط مجددا مقابل الدولار

سجل سعر صرف الليرة التركية تراجع بنسبة 1% مقابل الدولار، مع تحول مستثمرين للدولار الأمريكي منخفض المخاطر في ظل تشديد عدد كبير من الدول الإجراءات لاحتواء كورونا.

وسجلت الليرة 7.7050 مقابل الدولار بحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش انخفاضا من مستوى إغلاقها يوم الجمعة عند 7.6280.

ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 475 نقطة أساس إلى 15 في المئة لإحتواء هبوط قياسي لليرة وتضخم يزيد على 10 في المئة.

وحسب بلومبرج، تراجعت الليرة بنسبة 25% خلال عام 2020، ما تسبب في قلق بالأوساط الاقتصادية من أن يصبح عام 2021 هو التاسع على التوالي الذي تشهد فيه العملة تراجعا جديدا.