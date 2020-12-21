صندوق التنمية الوطني: دعم الاقتصاد السعودي بـ45 مليار ريال في 2021

قال محافظ صندوق التنمية الوطني، ستيفن بول قروف، إن صندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له سيدعم الاقتصاد بما يزيد عن 45 مليار ريال خلال عام 2021.

وأضاف قروف، في مقابلة تليفزيونية مع “سي إن بي سي عربية”، أن الدعم يستهدف قطاعات مختلفة، بما في ذلك تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورأس المال البشري، والتنمية الصناعية والزراعة والسياحة والدعم الاجتماعي.

ولفت قروف، إلى أن صندوق التنمية الوطني يعمل على إنشاء صندوق وطنية جديد للبنية التحتية؛ من شأنه زيادة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية، من خلال جذب التمويل والاستثمار من القطاع الخاص بواسطة حلول تمويلية مبتكرة وأدوات إدارة مخاطر أفضل.

وأشار محافظ الصندوق، إلى أن رؤية صندوق التنمية الوطني تركز في الوقت الحالي على مواءمة أوثق، وتكامل أعمق، وتسهيل أكبر في عملية تمكين التحول الاقتصادي في المملكة، وتهدف إلى تعظيم الأثر التنموي والإنتاجية، ويشمل ذلك تنفيذ أفضل الممارسات الدولية والتركيز على تمويل القطاع الخاص والكفاءات والتحسين المستمر للإنتاجية.

وأوضح قروف، أن صندوق التنمية الوطني وفر 22 مليار ريال خلال أزمة كورونا، لتخفيف الآثار السلبية للجائحة ودعم الشركات والأفراد لمواصلة أعمالهم ونشاطهم، مبينا أن أكثر الصناديق استفادة من الدعم صندوق التنمية الزراعي والموارد الموارد البشرية والصندوق الصناعي.