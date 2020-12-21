للعام الرابع.. المستهلك التركي لا يثق في قطاعات بلاده

قالت هيئة الإحصاء التركية في بيان، الإثنين، إن مؤشر ثقة المستهلك التركي تجاه القطاعات الاقتصادية سجلت 81.1 نقطة خلال ديسمبر/ كانون الأول الجاري، دون تغيير عن القراءة المسجلة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وبحسب البيان الصادر اليوم، انخفض مؤشر الوضع المالي للأسر المعيشية خلال الشهور الاثني عشر الماضية خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري بنسبة 0.7% إلى 66.1 نقطة مقارنة مع 66.6 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

كما انخفضت توقعات الوضع المالي لمؤشر الأسرة خلال الـ 12 شهرا التالية والتي كانت 79.0 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لتستقر عند 78.9 نقطة خلال الشهر الجاري.

في المقابل، ارتفع مؤشر توقعات الوضع الاقتصادي العام في فترة الـ 12 شهرا التالية والذي كان 78.7 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنسبة 5.2% وأصبح 82.9 في ديسمبر، مع بقائه في الخانة السالبة.

فيما انخفض تقييم إنفاق الأموال على مؤشر السلع المعمرة على مدى الـ 12 شهرا القادمة، مقارنة بفترة الـ 12 شهرا الماضية والتي كانت 96.2 نقطة في نوفمبر إلى 92.6 نقطة في ديسمبر/كانون الأول الجاري.