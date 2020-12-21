ميسي: سأكافح مع برشلونة لحصد جميع الألقاب

منح نجم برشلونة ليونيل ميسي جماهير فريقه الأمل في حصد الألقاب هذا الموسم، بعدما أكد أنه بحالة جيدة، رغم الصعوبات التي عاشها خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وأنه سيكافح مع فريقه لحصد كل البطولات التي يشارك فيها هذا الموسم.

في مقابلة مع شبكة راك 1 الكاتالونية ستنشر كاملة، الأحد المقبل، بثت صحيفة آس المدريدية جزءاً منها، حيث أكد الهداف التاريخي للبرسا: “الحقيقة أنني اليوم بحالة جيدة، مررت بصيف سيء للغاية، الوضع كان سيئاً حتى قبل الصيف، الطريقة التي أنهينا بها الموسم الماضي، الفاكس الذي أرسلته للنادي، وكل هذه الأمور”.

وأضاف: “بعدما واجهت صعوبات بعض الشيء في بداية الموسم، أنا اليوم بحالة جيدة، ولدي رغبة في التنافس بجد على كل البطولات التي نخوضها، ومتشوق لذلك”.

وتابع: “أعلم أن النادي يمر بتوقيت معقد على مستوى الإدارة والفريق، وهذا يصعب من المهمة، لكني لدي رغبة في تحقيق البطولات.

ولم يقرر ميسي (33 عاما) بعد مستقبله حيث يخوض آخر مواسمه مع البرسا وفقا للعقد المبرم بين الطرفين، ما يعطي الأمل لجماهير الفريق في إمكانية اقناعه بالبقاء، بعد تصادمه مع الإدارة السابقة خلال الصيف بخصوص رغبته في الرحيل وإنهاء مشواره الطويل مع البلاوجرانا، وبقاءه في النهاية بسبب بنود العقد.