الكرملين ينفى تورط روسيا فى الهجمات الإلكترونية على مؤسسات أمريكية

نفى الكرملين اليوم الاثنين، أن تكون روسيا متورطة فى الهجمات الإلكترونية على مؤسسات حكومية أمريكية، وذكر ان الاتهامات الموجهة لروسيا لا أساس لها وهى استمرار لفوبيا ضدنا يتم اللجوء لها في كل الحوادث، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

فى غضون ذلك، قال أشخاص مطلعون: إن فريق الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن سينظر في عدة خيارات لمعاقبة روسيا على دورها المشتبه به في القرصنة غير المسبوقة للوكالات والشركات الحكومية الأمريكية بمجرد توليه منصبه، تتفاوت من فرض العقوبات المالية الجديدة إلى الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية الروسية، وفقًا لصحيفة “الجارديان” البريطانية.

ومكّن الاختراق الهائل للبيانات المتسللين الذين يُعتقد أنهم من جهاز الاستخبارات الأجنبية الروسي SVR من استكشاف شبكات الوكالات الحكومية والشركات الخاصة ومراكز الفكر.