كورونا في الإمارات: 1.077 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 94.911 فحصاً جديداً لكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 1.077 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الإصابات 194.652، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات “وام”.

وأكدت الوزارة شفاء 845 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليبلغ إجمالي المتعافين 169.840 حالة.

كما أشارت إلى وفاة حالتين مصابتين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 639 حالة.