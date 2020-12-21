“سعود الطبية”: تضخم البروستاتا يصيب نحو 80%؜ من الرجال في عمر الثمانين

أكدت مدينة الملك سعود الطبية، بأن تضخم البروستاتا يصيب نحو 8% من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 31 و40 عامًا، كما أنه قد يصيب نحو 80% من الرجال في عمر الثمانين طبقًا لإحصائية صادرة عن وزارة الصحة.

وأوضحت المدينة على لسان الطبيب المختص في طب الأسرة الدكتور صالح السويط، أن هناك بحث وطني نشر في المنظمة الدولية لعلوم الأبحاث في طب الأسنان والعلوم أن نسبة المصابين بتضخم البروستاتا لدينا وصلت إلى ما يقارب 42% لدى الرجال البالغين 60 عاما.

وأشار إلى أن السبب في تضخم البروستاتا ليس معروفًا، ولكن بعض الخبراء يعتقدون أن التقدم بالعمر والتاريخ المرضي للعائلة من أكبر عوامل خطورة الإصابة بتضخم البروستاتا بجانب داء السكري والسمنة.

ونوه السويط بأن الأعراض تختلف بين المصابين وعادة ما تبدأ بعد عمر الخمسين عاما، وتشمل الحاجة للتبول بشكل متكرر أثناء النهار والليل وصعوبة في بداية التبول وضعف مجرى البول، بالإضافة إلى تسريب البول أو تقطيره وفي قليل من الحالات يمكن أن يسبب تضخم البروستاتا احتباس البول مما يجعل إفراغ المثانة غير ممكنة.

وأوضح بأن من أبرز مخاطرها تتمثل في احتباس البول الحاد والتهاب متكرر للمسالك البولية وتكون حصوات بالمثانة، و كذلك خروج دم مع البول و تلف المثانة و قصور كلوي.

ونصح “السويط” بالتقليل من شرب السوائل خصوصًا قبل النوم، وتقليل شرب الكافيين كالقهوة والشاي كذلك القيام بشيء يسميه الأطباء “الإفراغ المزدوج” هذا يعني أنه بعد إفراغ المثانة عليك الانتظار لحظة والاسترخاء ومحاولة التبول مرة أخرى وفي حال استمرار شدة الأعراض يمكن الذهاب إلى الطبيب لعمل الفحوصات اللازمة وعمل خطة علاجية مناسبة.