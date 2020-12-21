آخر تطورات #كورونا عالميا.. أكثر من 14 ألف وفاة في كندا

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات، ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا فى كندا إلى 511.748 حالة مؤكدة حتى صباح اليوم الإثنين، بتوقيت تورنتو، حسبما أفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وبحسب البيانات الصادرة عن جونز هوبكنز، فإنه بعد مرور 47 أسبوعًا من تسجيل أول حالة، بلغت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا فى كندا نحو 14.245 وفاة، بينما تعافى 422.175 حالة من المصابين بالوباء.