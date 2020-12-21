برباعية ثقيلة.. #التعاون يكتسح #الشباب #التعاون_الشباب

اكتسح التعاون ضيفه الشباب برباعية نظيفة، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في المرحلة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة تفوقاً للتعاون الذي انتظر حتى الدقيقة 41 حينما تمكن مدافعه البرازيلي إياغو سانتوس بتسجيل الهدف الأول بعدما حول عرضية زميلة سميحان النابت برأسه في شباك الحارس زيد البواردي.

وفي الشوط الثاني واصل التعاون أفضليته ونجح بتسجيل 3 أهداف آخرى سجلها البرازيلي ساندرو مانويل عند الدقيقة 65 والكاميروني ليندر توامبا عن طريق ركلة جزاء عند الدقيقة 75، وعبدالمنعم مالك عند الدقيقة 90+4.‫

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون إلى 14 نقطة ليتقدم للمركز الرابع مؤقتاً، وبقي الشباب على رصيده السابق 15 نقطة ليبقى في المركز الثالث مؤقتاً.