دول الاتحاد الأوروبي تتفق على حظر التنقل مع بريطانيا

أفادت وكالة “رويترز” مساء يوم الاثنين، بأنه جميع دول الاتحاد الأوروبي ستفرض حظر السفر على المملكة المتحدة حتى منتصف ليل يوم الثلاثاء.

وأضافت أنه سيتم إعفاء السيارات والشاحنات من الحظر.

وكانت السفارة الفرنسية في بريطانيا قد قالت في تغريدة على “”تويتر” بأن الاتحاد الأوروبي سيضع في الساعات القليلة المقبلة على المستوى الأوروبي بروتوكولا صحيا متينا لضمان استئناف التنقل من المملكة المتحدة.

وأكدت السفارة أن الأولوية هي حماية المواطنين.

وفي 14 ديسمبر، أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن العلماء البريطانيين اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا قد تكون سببا لانتشار مرض “كوفيد-19″ بسرعة كبيرة في جنوب شرق إنجلترا.

وأضاف الوزير أن هذه الطفرة من الفيروس تتفوق على الطفرات السابقة في سرعة الانتشار، وأن المعلومات الأولية تدل على أنها قد تكون أكثر معدية منها بنسبة 70%.

وأكدت منظمة الصحة العالمية رصد تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي اكتُشفت في بريطانيا مؤخرا، في ثلاث دول أخرى.

وأثار نبأ انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، قلقا عالميا عن مدى خطورتها وسرعة انتشارها، خاصة مع تسببها في ارتفاع حاد في حالات الإصابة بـ”كوفيد-19” هناك.

وبدأت عدة دول إعلان حظر الرحلات الجوية إلى بريطانيا، تفاديا لتفشي السلالة الجديدة من كورونا التي أعلن عنها.