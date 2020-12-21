آل جابر يستعرض آخر تطورات تنفيذ #اتفاق_الرياض مع عدد من سفراء الدول لدى اليمن

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر اليوم، عبر الاتصال المرئي بعدد من سفراء الدول لدى اليمن الراعية للعملية السياسية باليمن.

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات الحاصلة في تنفيذ اتفاق الرياض، بعد تنفيذ الشق العسكري وإعلان تشكيل الحكومة اليمنية.

كما قدم السفراء تهانيهم للمملكة على الجهود المبذولة في تشجيع الأطراف اليمنية لتنفيذ اتفاق الرياض.

وأكد جميع السفراء أن تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة في سبيل بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية، لاستعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار .