ارتفاع قياسي في عدد الإصابات بكورونا في أمريكا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ 24 الماضية, 197,616 إصابة و 1,584 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 17,790,376 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 316,844 حالة وفاة.

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 1ر1 % خلال 24 ساعة حتى الساعة 0649 صباح اليوم بتوقيت نيويورك، ليصل إجمالي الإصابات إلى 17.8 مليون إصابة، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.