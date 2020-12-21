وزير الإعلام اليمني للسفير البريطاني: نؤكد أهمية دعم المجتمع الدولي لاتفاق الرياض

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إنه تشرفت بلقاء السفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون عبر الاتصال المرئي لبحث مستجدات الأحداث الجارية في اليمن، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين اعلامياً وثقافياً وأكد أهمية الدور البريطاني المساند للحكومة اليمنية في إنهاء إنقلاب ميليشيا الحوثي، وإحلال السلام الدائم.
وأضاف في تغريدة على “تويتر”: “أكدت خلال اللقاء أن توجيهات فخامة الرئيس المناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية للحكومة تقتضي بالعمل على تخفيف المعاناة عن كاهل أبناء الشعب اليمني وتحقيق تطلعاتهم في بناء دولة النظام والقانون الذي يتساوى فيها جميع أبناء الشعب اليمني”.
وتابع “أوضحت أن المجتمع الدولي شريك أساسي لدعم عملية السلام في اليمن وكذا دعم اتفاق الرياض الذي يعتبر بوابة لتحقق السلام الشامل المبني على المرجعيات الثلاث، واشرت الى أن الحكومة ستعمل بكل إمكانياتها خلال المرحلة المقبلة على تقديم خدمات وبرامج يلمسها المواطن اليمني في مختلف المحافظات”.
وقال: “أثنيت على الدور الأخوي الصادق والنبيل للمملكة العربية السعودية التي رعت اتفاق الرياض وعملت على رأب الصدع وتوحيد الصف الوطني تحت مظلة الشرعية الدستورية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، امتدادا لدورها البنّاء في اليمن في كل المنعطفات والظروف”.
وتابع: “أكدت أن موقف الجيش الوطني في مأرب في موقع متقدم، وأن مأرب محصنة بأبطال الجيش ورجال القبائل بدعم واسناد تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وأن مارب تدافع اليوم عن الجمهورية وهي كفيلة بأبطالها الميامين من تمريغ أنوف مليشيا الحوثي المدعومة من ايران بالتراب”.
وقال: “أكدت في اللقاء الذي حضره رئيس القسم السياسي لسفارة المملكة المتحدة اشتياق غفور وممثل المجلس الثقافي البريطاني، ان عمليات التحشيد الحوثية تجاه مأرب والجوف تأكيد على عدم جديتهم ورفضهم للجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن”.