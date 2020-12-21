المدعي العام الأمريكي يتهم روسيا بالوقوف وراء الهجوم السيبراني على بلاده

اتهم المدعي العام الأمريكي ويليام بار روسيا بالوقوف وراء الهجمات السيبرانية واسعة النطاق على الأجهزة الحكومية الأمريكية مؤخرا.

وقال بار للصحفيين يوم الاثنين: “بناء على المعلومات الموجودة لدي، فإنني متفق مع تقييمات وزير الخارجية بومبيو أن الروس هم من قاموا بذلك، ولكنني لن أقول أكثر من ذلك”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد صرح ف وقت سابق بأنه “من الواضح” أن روسيا شاركت في الهجمات السيبرانية التي طالت أجهزة الدولة الأمريكية، بما فيها البنتاغون ووزارات الخزانة والأمن الداخلي والتجارة وغيرها.

وفي وقت لاحق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من غير المعروف من يقف وراء الهجمات، وأنه قد تكون الصين مسؤولة عنها.

من جهتها، نفت موسكو أي صلة لها من قريب أو بعيد بالجهمات السيبرانية على الوزارات الأمريكية.