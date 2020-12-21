فلكية جدة: #الاقتران_العظيم يزين قبة السماء

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة، إن الراصدين للسماء في السعودية والوطن العربي شاهدوا مساء اليوم الاقتران النادر بين المشتري وزحل والذي يوصف بالاقتران العظيم والذي كان لعلماء الفلك الانتظار 800 عام ليرصدوا حدوثه كما يظهر في الصورة بسماء السعودية – مدينة جدة.

الاقتران العظيم رصد بعد غروب الشمس باتجاه الأفق الجنوب الغربي حيث ظهر الكوكبان مثل ” نجم” واحد للراصد بالعين المجردة ولكن من خلال كاميرات التصوير او التلسكوبات أمكن التمييز بين الكوكبين ورؤية بعض أقمار المشتري الكبيرة.

يعتبر هذا الاقتران الأفضل بين الكوكبين منذ العصور الوسطى حيث فصل بينهما 0.1 درجة فقط وهذه المسافة الظاهرية قريبة جدا من منظورنا على الأرض لكن تبقى الكواكب يفصل بينها مئات الملايين من الأميال في الفضاء.

يتم تحديد تاريخ الاقتران من خلال مواقع كوكب المشتري وزحل والأرض في مساراتها حول الشمس ، بينما يتم تحديد تاريخ الانقلاب الشتوي بواسطة ميل محور الأرض، لذا فإن هذه المصادفة النادرة منحت الناس فرصة رائعة للخروج ورؤية كواكب النظام الشمس.