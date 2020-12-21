مخاطر انتشار #كورونا تنهي #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل5 قبل موعده

أعلنت إدارة مهرجان الملك عبد العزيز، اليوم عن تقديم موعد انتهاء المهرجان بسبب اجراءات جائحة كورونا.

و أعلنت إدارة المهرجان في بيان،مساء اليوم، عن صدور الأمر السامي الكريم بموعد انتهاء المهرجان في 30 ديسمبر الجاري بدلا من منتصف يناير القادم 2021.

و جاء الأمر السامي الكريم حفاظا على صحة المواطنين و المقيمين في ظل خطر جائحة كورونا، وبناء عليه أعلنت إدارة المهرجان عن تقديم موعد انتهاء النسخة الخامسة المقامة في ميدان الملك عبد العزيز بالرمحية.

و أكدت إدارة المهرجان أنها ستعلن غدا عن إعادة جدولة باقي المنافسات و الفعاليات المرتبطة بالمهرجان من سباقات و مزادات للإبل

و رفعت إدارة المهرجان شكرها للقيادة على ما توليه من رعاية لملاك الإبل و لهذا القطاع في المملكة و على دعمها غير المحدود .