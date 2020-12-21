“واو.. لقد صوت ضدي”! .. ترامب يتلقى صدمة قاسية من قاض أوصله بنفسه للمحكمة العليا

في مفاجأة من العيار الثقيل أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خيبة أمله بعد أن صوت قاض ساعده هو في بالفوز بمقعد في المحكمة العليا ضده في قضية تزوير الانتخابات الأمريكية ليقلب الموازين ضد ترامب و يصبح التصويت 4 إلى 3 ضد ترامب، مما جعل ترامب يعرب عن اندهاشه من الأمر.

وقال ترامب في تغريدة له على حسابه في تويتر: “قبل عامين ، طلب مني عظماء ويسكونسن أن أؤيد رجلًا يُدعى بريان هاجيدورن قاضيًا في المحكمة العليا للولاية ، عندما تعرض للدمار في استطلاعات الرأي ضد مرشح ديمقراطي قوي لم يكن لديه فرصة للخسارة. بعد تصديقي ، فاز هاجيدورن بسهولة!

و أضاف ترامب: “واو ، لقد صوت للتو ضدي في قرار المحكمة العليا بشأن تزوير الانتخابات ، على الرغم من معارضة ثلاثة قضاة محترمين للغاية، لكن انتهى بنا الأمر بخسارة 4-3 في حكم غير صحيح حقًا.

و أهاب ترامب يجب بالجمهوريين في ولاية ويسكونسن اتخاذ قرارات قوية وإلغاء انتخابات الولاية السخيفة – على حد قوله-