غوميز يصبح الهداف الأجنبي التاريخي للهلال

أصبح الفرنسي بافيتمبي غوميز الهداف الأجنبي التاريخي لنادي الهلال حامل اللقب في فوز كبير 3-1 على مضيفه القادسية، استعاد الفريق من خلاله نغمة الانتصارات وعزز صدارته للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بفارق ست نقاط عن أقرب مطارديه.

وحقق التعاون انتصاره الأول بعد ثلاثة تعادلات بفوز كبير برباعية دون رد على الشباب ليعمق جراح منافسه.

وبعد أن تجرع الخسارة الأولى له في الدوري هذا الموسم أمام ضيفه الوحدة في الجولة الماضية وخروجه المبكر من كأس الملك بالهزيمة أمام الفتح فرض الهلال سيطرته مبكراً على المباراة أمام القادسية ليتقدم في الدقيقة 14 من ركلة جزاء سددها غوميز.

ورفع جوميز حصيلته إلى 82 هدفاً مع الهلال منذ انتقاله صيف 2018 من غلطة سراي التركي.