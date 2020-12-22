متحدث الصحة: جميع من أخذ لقاح كورونا لم تظهر عليهم أي أعراض غير متوقعة

أكد متحدث وزارة الصحة، أن جميع من أخذ لقاح كورونا يتمتعون بصحة وعافية ولم تظهر أي أعراض غير متوقعة على كل من حصل على اللقاح.

ودعى الجميع للتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وأعلنت وزارة الصحة عن فحص 34 راكباً وصلوا مساء اليوم إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض قادمين من هولندا،

وأوضحت أنه جرى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وأخذ عينات لجميع الركاب في المطار وظهرت نتائجها جميعها سلبية وسيُستكمل العزلُ والفحصُ حتى انقضاء 14 يوماً.

وأشارت وزارة الصحة أنها تقوم حالياً بالتواصل مع قائمة القادمين بعد تاريخ 8 / 12 / 2020م ممن سبق لهم الفحص ونتيجتهم سلبية وعددهم (1131 شخصًا) وطلبت منهم إجراء الفحص والالتزام بالعزل، لافتة إلى أنه يجري العمل على التسلسل الجيني للعينات الإيجابية عن طريق المختبر الصحي الوطني.

ودعت الوزارة الجميع إلى التواصل مع @SaudiMOH937 لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.