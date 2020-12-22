كوشنر في المقدمة.. إطلاق أول رحلة جوية مباشرة بين المغرب وإسرائيل

تنطلق اليوم، الثلاثاء، أول رحلة جوية مباشرة بين المغرب وإسرائيل، علي متنها كبير مستشاري الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر.

وسيجري كبير مستشاري الرئيس الأميركي، الذي يصل قادما هذه المرة من تل أبيب وليس من واشنطن، مباحثات مع عدد من المسؤولين المغاربة.

كما سيتوسط توقيع المغرب وإسرائيل على اتفاقيات ثنائية تشمل قطاعات السياحة والنقل الجوي والاستثمار والصناعة والاقتصاد وقطاعات أخرى تعود بالمصلحة على الجميع، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وتعد هذه هي الزيارة الثانية في أقل من سنتين يجريها كوشنر إلى المغرب، يترجم فيها الوفد الأميركي الجهود التي قادتها إدارة ترامب لسنوات حسب كوشنر.