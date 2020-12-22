سناتور: الهجوم الالكتروني استهدف أنظمة رئيسية في الخزانة الأمريكية

استهدف الهجوم الالكتروني الواسع المنسوب إلى روسيا في الولايات المتحدة، أنظمةً معلوماتية يستخدمها كبار المسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية، ويرجح أن القراصنة وضعوا اليد على مفاتيح تشفير أساسية، حسب ما أعلن سناتور أمريكي، مساء أمس الاثنين.

وقال السناتور رون وايدن، الذي سبق أن شغل مقعداً في لجنة الاستخبارات ومقعداً في لجنة المالية في مجلس الشيوخ، في ختام اجتماع مغلق، إن حجم الهجوم الذي استهدف الوزارة “يبدو كبيراً”.

وتعرضت عشرات حسابات البريد للخرق، وفق بيان السناتور الذي أضاف “فضلاً عن ذلك، دخل المقرصنون إلى أنظمة قسم المكاتب الإدارية للوزارة، التي تضم أعلى مسؤولين فيها”.

وأشار إلى أن الوزارة لا تزال تجهل كافة الخطوات التي ارتكبها المخترقون، أو طبيعة المعلومات التي تمكنوا من سرقتها.

وذكر وايدن أن الوكالة الداخلية للضرائب لم تلاحظ علامات على استهدافها ولا على سرقة بيانات دافعي الضرائب، وانتقد السناتور بشدّة الحكومة لنقص استعدادها لمواجهة مثل هذه الهجمات.

وقال إن الحكومة تعرضت لهجوم يبدو أنه تم بمشاركة مخترقين مهرة، سرقوا شيفرات رئيسية من خوادم” للحكومة، رغم تحذيرات خبراء في الأمن الالكتروني، الذين أكدوا أن الشيفرات تشكل عنده هدفاً لا يمكن مقاومته.

وأقرت الحكومة الأمريكية في الأسبوع الماضي بالتعرض لهجوم إلكتروني ضخم، استهدف وكالات حكومية أمريكية، ونسبه عدد من كبار المسؤولين، من بينهم وزير العدل بيل بار ووزير الخارجية مايك بومبيو إلى روسيا، لكن موسكو نفت نفياً قاطعاً.

ومن الوزارات المستهدفة، الخارجية، والتجارة، والخزانة، والأمن الداخلي، فضلاً عن المراكز الوطنية للصحة، على ما قال مسؤولون، مشيرين إلى خشيتهم من تضرر وزارات أخرى أيضاً.