لم يمر عام دون تشييد سجون جديدة.. “الشعب الجمهوري” سجون أردوغان تفوق ما شيد في تاريخ 

فاق عدد سجون حكومة العدالة والتنمية الجديدة يفوق كل ما بنته في تاريخها، فلم يمر عام دون تشييد سجون جديدة.

وأكد نائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أن عدد السجون في عهد حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد، يماثل عدد السجون التي بنيت على مدار تاريخ تركيا.

جاءت تلك التصريحات بعد كشف بنود في الميزانية الجديدة لبناء سجون إضافية، ليصل إجمالي السجون في البلاد إلى قرابة 400 في 2021.

وقال النائب التركي المعارض عن حزب الشعب الجمهوري التركي عبداللطيف شنر: “في عهد العدالة والتنمية لم يمر عام على تركيا دون تشييد سجون جديدة، فبُني 141 سجناً منذ 2014، وعدد السجون في عهد العدالة والتنمية يعادل عدد السجون المشيدة على مدار تاريخ تركيا”.

وأضاف “في 2014 شيدت السلطات التركية 14 سجناً جديداً، وفي 2015 ارتفع العدد إلى 18 سجناً، وواصلت الارتفاع في 2016 لتسجل 38 سجناً، إضافة لتشييد 12 سجناً جديداً في 2017 و15 سجناً جديداً في 2018، و26 سجناً جديداً في 2019، و18 سجناً في 2020 الجاري”، حسب ما نقلت صحيفة “زمان” التركية.