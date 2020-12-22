سلالة كورونا تضرب أسواق الأسهم.. البورصات الخليجية تخسر نحو 38 مليار دولار و انهيار بالأسهم اليابانية

تشهد اسواق الأسهم علي مستوي العالم حاله من الذعر منذ جلسات أمس الإثنين، بسبب سلالة كورونا.

وخسرت البورصات الخليجية نحو 38 مليار دولار من قيمتها السوقية في جلسة 21 من ديسمبر الحالي نتيجة المخاوف من التداعيات المحتملة للسلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وهوت الأسهم اليابانية لأقل مستوى في ثلاثة أسابيع مع جني مستثمرين الأرباح وسط مخاوف من سلالة كورونا الجديدة، مقتفية آثار وول ستريت.

يأتي التراجع اليوم الثلاثاءـ بعد أن حققت الأسهم مكاسب قياسية خلال الشهرين الماضيين، وسط مخاوف بأن تقوض سلالة جديدة لفيروس كورونا سريعة الانتشار اكتشفت في بريطانيا سرعة التعافي الاقتصادي العالمي.

وتسبّب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة بحالة من الذعر في جميع أنحاء العالم، فألغت عشرات العواصم الرحلات الجوية مع البلد الذي صار معزولاً منذ أمس الإثنين.

ونزل نيكي 1.04%، وهي أكبر خسارة في نحو شهر، مسجلا 26436.39 نقطة، وهو أقل مستوى عند الإغلاق منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وانخفض المؤشر عن المتوسط المتحرك في 25 يوما لأول مرة منذ موجة الصعود عقب الانتخابات الأمريكية في بداية الشهر الماضي.

كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.56% ليسجل 1761.12 نقطة، وأغلقت جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات وعددها 33 على هبوط.