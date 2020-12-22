صندوق الاستثمارات العامة يعين قيادات تنفيذية جديدة

عين صندوق الاستثمارات العامة السعودي، فهد السيف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين بوزارة المالية رئيساً جديدا للإدارة العامة لتمويل الشركات.

وقال الصندوق في بيان اليوم إن السيف يحل محل علي رضا زعيمي الذي سيصبح مستشارا لمحافظ الصندوق ياسر الرميان،بحسب رويترز.

وقال البيان: “ينضم فهد السيف إلى فريق الإدارة التنفيذي في صندوق الاستثمارات العامة بعد أن شغل منصب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين، ومستشارا لوزير المالية، وبخبرة تزيد عن 20 عاما في الاستثمار وتقديم الخدمات المالية للشركات”.

وعين الصندوق أيضا رانيا نشار، الرئيسة التنفيذية السابقة لمجموعة سامبا المالية، مستشارة لمحافظ الصندوق.

ويدير الصندوق أصولا بقيمة 360 مليار دولار ويسعى لبناء إستراتيجية ذات شقين تشمل حافظة استثمارات عالمية والاستثمار في مشروعات محلية تساهم في خفض اعتماد المملكة على النفط.

وتجاوز عدد العاملين في الصندوق الألف حتى ديسمبر، إذ زاد عدد الموظفين بنحو 300 منذ مطلع العام على الرغم من جائحة كوفيد-19.

وعين الصندوق أيضا يزيد الحميد رئيسا جديدا للإدارة العامة للاستثمارات في الشركات المحلية ليحل محل راشد شريف الذي سيشغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للكيان الناتج عن دمج البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية.

وقال البيان إنه تم تعيين سعيد الكرود بمنصب كبير الإداريين.