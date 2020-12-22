أمانة نجران: إغلاق 7 محال تجارية لإخلالها بالاشتراطات الصحية

نفذت أمانة منطقة نجران أمس، حملة تفتيشية على المنشآت التجارية والمحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، للتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروسات والأوبئة وتطبيق الاشتراطات البلدية.

وأوضحت الأمانة أن الحملة أسفرت عن إغلاق 7 محال تجارية لإخلالها بالاشتراطات الصحية البلدية والتنظيمية وعدم وجود رخص بلدية لمزاولة النشاط، مؤكدةً أنه جرى الإغلاق الفوري وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.

وبين مدير إدارة الرقابة الشاملة فايز بن رجاء، أن الحملة شملت التفتيش على سيارات نقل الدجاج المبرد للتأكد من توفر الاشتراطات الصحية وتواريخ الصلاحية.

وأكد آل رجاء استمرار الجولات الرقابية على المولات والأسواق والمحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة وتوفير بيئة آمنة للمتسوقين من سكان وزوار المنطقة.