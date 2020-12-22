لاعب الهلال المعتزل رئيسًا لنادي جانغوون الكوري الهلال 

ترأس يونغ بيو لي لاعب الهلال السابق، نادي جانغوون الكوري بعدما أعلن النادي رسمياً.

و كان يونغ بيو لي الاعب الدولي المعتزل قد لعب لنادي الهلال السعودي لثلاث مواسم من 2009 حتى عام 2011 .

كانت قد بدأت مسيرته الاحترافية في نادي سوول و بعد ما برز مع ناديه و منتخبه في مركز الظهير الأيمن انتقال الى الاحتراف في أوروبا عام 2003 لنادي ايندهوفن الهولندي .

و بعد موسمين لعب فيها 82 مباراة من التألق انتقل لنادي توتنهام هوتسبير الانكليزي في عام 2005 ، و أستمر مع ديوك لندن لغاية موسم 2008 لينتقل الى الدوري الألماني لنادي بروسيا دورتموند .

و لم بعد موسم أنتهى عقده مع بروسيا ليتعاقد الهلال مع النجم الكوري بانتقال لاعب حينها ، وجاء ذلك لسد ثغرة الظهير التي كان يعاني الهلال منها .

و أستمر حتى موسم 2011 و أنتهى عقده و أعلن أعتزله ، و في عام 2012 تراجع عن قرار أعتزله و وقع عقد مع نادي فانكوفر وايتكابس الامريكي لموسمين ، ومع نهاية موسم 2013 قد أعتزل ممارسة كرة القدم نهائيًا.