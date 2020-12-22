في انتظار “خطوة”.. تركيا تخطب ود إسرائيل لعودة العلاقات

قال مستشار للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن أنقرة تعتزم إعادة علاقاتها مع إسرائيل إلى ما كانت عليه في السابق، مشيرا إلى أن بلاده اشترت أسلحة إسرائيلية فيما مضى وربما يحدث ذلك مستقبلا.

ونقلت وسائل إعلام غربية وإسرائيلية عن المستشار التركي مسعود كاسين أن العلاقة بين الطرفين على وشك انفراجة، ويمكن أن تستأنف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في مارس المقبل.

وتابع: “إذا رأينا ضوءا أخضر، ستفتح تركيا السفارة مرة أخرى وتعيد سفيرها (إلى إسرائيل)، ربما في مارس. يمكننا استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مرة أخرى. لماذا لا”.

وأكد كاسين التقارير التي تحدثت عن محادثات بين الطرفين لرفع العلاقات الدبلوماسية، يجريها مدير المخابرات التركية هاكان فيدان.

وقال مستشار أردوغان للشؤون الخارجية إن إذا خطت إسرائيل خطوة، فإن تركيا يمكن أن تخطو خطوتين.

وشدد على أن إحلال السلام والأمن مهم للغاية بالنسبة إلى تركيا وإسرائيل، مشيرا إلى أنه بلاده لا تريد حادثا آخر مع إسرائيل بعد مأساة مافي مرمرة”.