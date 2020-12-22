“الدفاع” تدعو 457 متقدماً ومتقدمة على وظائفها لمطابقة بياناتهم

دعت وزارة الدفاع 457 مواطن ومواطنة مرشحين ومرشحات من قبل برنامج (جدارة) التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على وظائف (وزارة الدفاع) المعلن عنها خلال الفترة من1442/04/21هـ إلى 1442/04/30 هـ، لمراجعة الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية للقوات المسلحة بالرياض.

وأوضح أن مراجعة الرجال بمقر (الشؤون الإدارية للقوات المسلحة بالرياض)، والنساء بمقر (الإدارة النسوية بوزارة الدفاع) ، وذلك لإجراء المقابلة الشخصية، ومطابقة المؤهل العلمي لهم ابتداء من تاريخ (1442/05/12هـ) حسب الموعد (اليوم والتاريخ) المحدد لكل مرشح ومرشحة.

وأوضحت في حال عدم المراجعة في الموعد المحدد سيتم الاستبعاد من الترشيح، وعلى أن يتم إحضار الوثائق التالية: أصل الهوية الوطنية وصورة منها، وأصل الشهادة العلمية وصورة منها، وعدد (4) صور شخصية مقاس (4×6).