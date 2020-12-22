أثيوبيا والسودان اتفقا على حل قضية الحدود بينهما

أعلنت الخارجية الأثيوبية، الثلاثاء، أن بلادها والسودان اتفقا على حل قضية الحدود بينهما بشكل نهائي بعد أيام من التوتر.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، الثلاثاء، أن قضية الحدود بين البلدين ستحل سلميا من خلال الحوار، مضيفا أن أعداء إثيوبيا الذين أرادوا تضخيم المشكلة فشلوا ولن ينجحوا.

وفي السياق، أعلنت الخرطوم أن اللجنة السياسية المشتركة بين السودان وإثيوبيا المنعقدة في العاصمة السودانية، تناقش إعادة ترسيم الحدود بين البلدين وستحدد موعدا لبدء هذه العملية.

وقال مكتب رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إن “وفدا اثيوبيا رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ديقمن مكنن وصل إلى البلاد فجر الثلاثاء.

وأشار التصريح إلى أن الاجتماعات ستناقش قضايا الحدود وفقا للوثائق الموقعة من قبل الطرفين، دون الإشارة إلى موعد توقيع هذه الوثائق “فضلا عن تحديد موعد بدء العمل الميداني لترسيم الحدود”.