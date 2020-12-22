ارتفاع شبه جماعي.. الأسهم السعودية تعزز مكاسبها

شهد سوق الأسهم السعودية “تداول”، ارتفاعات قوية خلال جلسة اليوم الثلاثاء، ليعكس أداءه بالجلسة السابقة، في ظل تطمينات من وزارة الصحة السعودية بشأن السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وسجل المؤشر العام للسوق “تاسي” ارتفاعا نسبته 1.3% بحلول الساعة 01:50 بتوقيت السعودية، مضيفا نحو 112 نقطة إلى رصيده، صعد بها إلى مستوى 8,650.8 نقطة.

وكان سوق الأسهم السعودية قد شهد تراجعا ملحوظا، بجلسة أمس الاثنين ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي، وسط موجة تراجعات اجتاحت الأسواق الإقليمية والعالمية، مع مخاوف ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.