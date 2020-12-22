علامات استفهام حول أسباب استقالة أعضاء المركز الإعلامي بالعقيق

توالت استقالات أعضاء المركز الإعلامي بمحافظة العقيق، والتي كان آخرها أمس الاثنين، إذ وصل العدد إلى ثلاثة أعضاء من الأعضاء البارزين.

ولاتزال أسباب استقالة أعضاء المركز الإعلامي غير معلومة إذ رفض من تم مراسلته منهم الإفصاح عن الأسباب التي أدت الى الاستقالة.

كما رفض رئيس المركز ممدوح الغامدي الإدلاء بأي معلومات عن سبب استقالات الأعضاء وأبدى عدم رغبته في النشر.

وعزا متابعين سبب استقالة الأعضاء بفشل المركز في إدارة مهرجان التمور السابق والذي يرى البعض أنه لم يكتب له نجاح يذكر.

ويرى آخرون أن المركز لم ينجح في تسويق المحافظة على أصعدة عدة، وطغت الرسمية على عمله حتى لم يصبح صوتاً للمواطن في المطالبة برفع مستوى الخدمات المقدمة في كثير من المؤسسات بالمحافظة والتي كان يعول المواطنين عليه أن يكون عين ناقدة وليس صوتاً للمسؤول.

ويرى آخرون أن عمل أعضاء المركز تطوعي وهذا ما أضعف مخرجات العمل المقدم. إذ لابد من تحويل العمل بالمركز إلى عمل مؤسسي ليكون ذَا فاعلية أكثر .