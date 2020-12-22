الكويت.. غدا وصول الشحنة الأولى من لقاح كورونا والتطعيم نهاية الأسبوع الجاري

أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، عن وصول الشحنة الأولى من لقاح كورونا فجر غد الأربعاء، على تبدأ عملية التطعيم نهاية الأسبوع الجاري.

وقال إن مراحل تطعيم كوفيد-19 تتم على أربع مراحل، الأولى تشمل جميع مقدمي الرعاية الصحية، والثانية الفئة العمرية الأكبر من 65 عاما، والثالثة العاملين في الصفوف الأولى، على أن تشمل المراحل المتبقية جميع أفراد وفئات المجتمع.

وأوضح أن أعداد المسجلين لتلقي اللقاح في موقع التسجيل المسبق الإلكتروني بلغت حتى الآن 73.700 ألف شخص، مشيرا إلى أن الاقبال على التسجيل في تزايد مستمر.