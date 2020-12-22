جازان.. توقيع عقد استثماري لإنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية بصامطة

وقع أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، عقداً استثمارياً لإنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية بمحافظة صامطة، وتم تسليم الموقع للمستثمر للبدء في إنشاء المشروع.

وتقع المنطقة الصناعية، على مساحة 511000 م٢، وتعد من أهم المشروعات الاستثمارية والتنموية في المحافظة، وسيتم البدء في أعمال التنفيذ خلال 15 شهراً من تاريخ تسليم الموقع.

ويشمل المشروع نشاطات معارض سيارات ورش الحدادة والنجارة والألمونيوم والميكانيكا، وأيضاً وكالات بيع قطع الغيار ومخارط ومحلات زينة السيارات وغيرها مع كامل الخدمات المسانده الأخرى التي تلبي احتياج مواطني المحافظة الأمر الذي سيسهم في تحسين المشهد الحضري وتوحيد هذه نشاطات في موقع واحد تتوفر به الخدمات للمواطن والمقيم.