فايزر ومودرنا تختبران لقاحيهما على السلالة الجديدة لكورونا

بدأت شركتا فايزر ومودرنا، في اختبار لقاحيهما للوقاية من كورونا على السلالة الجديدة سريعة الانتشار التي ظهرت في بريطانيا.

وقالت مودرنا في بيان، إنها تتوقع أن يوفر لقاحها حصانة من السلالة الجديدة وستجري المزيد من الاختبارات في الأسابيع المقبلة لتأكيد ذلك.

وقالت فايزر، إنها تستنبط بيانات عن كيف لعينات دم من أشخاص جرى تطعيمهم بلقاحها أن تتمكن من تحييد السلالة الجديدة التي ظهرت في بريطانيا.

وأثار اكتشاف السلالة الجديدة موجة من القلق بخصوص الجائحة التي أودت بحياة نحو 1.7 مليون مريض وأصابت أكثر من 77.15 مليون على مستوى العالم.

ومبعث القلق الرئيسي أن السلالة الجديدة أكثر قدرة على الانتشار بنسبة تتراوح بين 40 و70%.

وقال العلماء إنه ليس هناك دليل على أن اللقاح المستخدم حاليا في بريطانيا والذي أنتجته شركتا فايزر وبيونتيك واللقاحات الأخرى التي يجري تطويرها لن تحمي من السلالة الجديدة للفيروس التي يطلق عليها سلالة بي.1.1.7.