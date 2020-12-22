الموسيقار المصري محمود سرور يعزف بقميص #النصر: “أفرح لفرحه و أحزن لحزنه”

ظهر الموسيقار المصري محمود سرور بقميص نادي النصر،اليوم، معبرا عن حبه للنادي و لجماهيره .

و قال سرور الحاصل علي جائزه أفضل عازف كمان في العالم العربي من دار الأوبرا المصريه 1996.، و مؤسس أول معهد لتعليم الموسيقي بالسعوديه إنه لم يكن يشجع أي ناد لكرة القدم من قبل ولم يكن مهتما بتشجيع أندية الكرة عموما حتى وجد نفسه في المملكة عاشقا لنادي النصر وجمهوره

و أكد سرور أنه وجد اختلافا كبيرا بين جمهور النصر وأي جمهور آخر، حيث تربطهم بالنادي علاقة خاصة و بشكل مختلف وهذا ما جعله يشجع النصر.

و قال سرور أثناء تواجده ببرنامج يا هلا مع الإعلامي مفرح الشقيقي على قناة روتانا خليجية أنا أحب النصر و أفرح لفرحه و أحزن لحزن جمهوره.

و أصر سرور أن يعزف لنادي النصر بقميصه الذي تواجد به أثناء البرنامج معزوفة موسيقية بالكمان.