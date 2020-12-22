أمانة جدة تزيل 55 حظيرة بمساحة إجمالية تقدر 10468 بنطاق طيبة

أزالت بلدية طيبة الفرعية، 55 حظيرة للأغنام و”شبوك” وصناديق خشبية، على مساحة إجمالية بلغت (10468) م٢، ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في القضاء على العشوائيات ومنع المخالفات البلدية بأشكالها كافة في جميع الأحياء.

وأوضح رئيس بلدية طيبة المهندس محمد جابر الزهراني، أن الفرق التابعة واصلت جهودها خلال يومي الإثنين والثلاثاء في متابعة المخالفات، حيث جرى رصد حظائر وشبوك وصناديق خشبية مقامة بطرق عشوائية وبدون مستمسكات شرعية وهي داخل نطاق بلدية طيبة.

وأكد “الزهراني”، أن البلدية سوف تواصل أعمالها لتحسين الخدمات المقدمة للسكان ومنع المخالفات البلدية وإزالتها بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.