القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي يقوم بزيارة سرية لأفغانستان

توجه كريستوفر ميلر القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي اليوم الثلاثاء إلى أفغانستان لزيارة جنود بلاده هناك بمناسبة عيد الميلاد، وقبل سحب المزيد منهم من أفغنستان.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية “أنه لم يتم الإعلان عن الزيارة في وقت مسبق لأسباب أمنية، وذكرت أن ميلر التقى في كابل الرئيس الأفغاني أشرف غني، لبحث الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان.

وأضافت الوزارة أن ميلر عقد لقاءات مع قيادات عسكرية في أماكن مختلفة كما زار جنودا لتوجيه الشكر إليهم على المهمة التي يقومون بها ولاسيما في ظل بعدهم عن عائلاتهم في عيد الميلاد.

وقال ميلر: “أنا الرجل الذي خفض عدد الجنود إلى 2500 نيابة عن الرئيس. أؤمن بأن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله”.