إيقاف لاعب تنس عالمي 7 سنوات بسبب التلاعب

تقرر إيقاف لاعب التنس الأوزبكي الشاب تيمور إسماعيلوف 7 سنوات، وتغريمه 12 ألف دولار، بعد التحقيقات التي أجرتها وحدة النزاهة في اللعبة، والتي كشفت عن خرق اللاعب لقواعد برنامج مكافحة الفساد في التنس من خلال التلاعب في نتائج المباريات.

وتم نظر القضية خلال جلسة استماع بمحكمة محاربة الفساد، والتي أقر خلالها صاحب الـ25 عاماً بتورطه في التلاعب في نتائج المباريات 3 مرات في 2014 و2015 و2019.

وقررت وحدة النزاهة عقب انتهاء التحقيقات حرمان اللاعب من المشاركة أو حضور أي حدث له علاقة برياضة التنس لمدة سبع سنوات تبدأ من 18 ديسمبر الجاري.

كما ستستمر فترة العقوبة حتى يقوم اللاعب بدفع القيمة الكاملة للغرامة.