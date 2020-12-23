تراجع أسعار النفط 1.5%.. و”برنت” عند 49.34 دولار للبرميل

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء، في ظل ترقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية .

وهبطت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم فبراير، بنحو 1.5% عند 49.34 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

كما تراجعت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 1.5% إلى 46.32 دولار للبرميل.

وهدد الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بعدم التوقيع على حزمة التحفيز المالي الجديدة بنحو 900 مليار دولار والتي صوت الكونجرس لصالحها هذا الأسبوع، مطالباً بزيادة قيمة التحفيزات المقدمة للأفراد.

ووفقاً لبيانات معهد البترول الأمريكي ارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدر 2.70 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن عشر من ديسمبر.