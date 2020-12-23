“شؤون المسجد الحرام” تؤكد: لم نسجل حالات اشتباه بـ”كورونا”

قال وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، أحمد المنصوري، إنه يجرى متابعة كل المستجدات الخاصة بفيروس كورونا والتعليمات، ومدى تطبيق الإجراءات بشكل دوري مع وزارة الصحة.

وأكد في لقاء مع قناة “الإخبارية”، أنه لم يتم تسجيل أي حالات اشتباه بفيروس “كورونا” المُستجد حتى الآن بين الزائرين والمعتمرين والمصلين، مشدداً على استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، أنه يجرى تطبيق كل الإجراءات الاحترازية بشكل مستمر وفي مقدمتها تعقيم ساحات وأروقة المسجد الحرام وصحن المطاف، مع استمرار التباعد في الصلاة والطواف، وكذلك تركيب كاميرات حرارية على مداخل المسجد الحرام للتأكد من سلامة قاصديه.