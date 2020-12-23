التخصصات الصحية: دعم القطاع الصحي بـ 250 مرمز طبي

دفعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أمس (الثلاثاء) بأكثر من 250 خريجاً وخريجة يمثلون الدفعة الأولى من برنامج الترميز الطبي المنتهي بالتوظيف إلى القطاع الصحي، وذلك خلال حفل التخرج الذي نظمته الهيئة افتراضياً وجمع الخريجين والخريجات ومسؤولي الهيئة.

ويعد برنامج الترميز الطبي المنتهي بالتوظيف، الذي أشرفت على تنفيذه الأكاديمية الصحية في الهيئة بالشراكة مع وزارة الصحة والمجلس الصحي السعودي واحد من برامج الأكاديمية التي تهدف إلى تأهيل قوى عاملة متخصصة من أبناء وبنات الوطن للانخراط في سوق العمل وتحسين جودة الرعاية الصحية

وقال الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور أيمن بن أسعد عبده، إن برنامج الترميز الطبي وبرامج نظم وإدارة البرامج الصحية والمعلوماتية الصحية هي في قلب برامج التحول الصحي في مملكتنا وجميع دول العالم، معرباً عن فخره بتخريج هذه الدفعة المتخصصة في هذا المجال والتي سيكون نفعها للقطاع الصحي بالمملكة وسيكون دورها كبير في التحول الصحي.

وقدم شكره إلى الجهات المشاركة على جهودهم في نجاح عملية التدريب والدور الفعال الذي قامت به الجهات الراعية لهذا البرنامج والشركاء في وزارة الصحة والمجلس الصحي السعودي ودعمهم اللامحدود في سبيل نجاح هذا البرنامج.

وهنأ الخريجين والخريجات وبارك لهم هذا النجاح والتخرج وتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم العلمية والعملية خدمةً لبلادنا ومساهمةً في صناعة مستقبل واعد يحقق رؤية 2030.

وكانت الأكاديمية الصحية التابعة للهيئة السعودية للتخصصات الصحية قد أبرمت اتفاقيات تدريبية مع شركاء في أفضل القطاعات الصحية ذات الخبرة تهدف إلى تنفيذ البرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف وذلك تحت إشراف وزارة الصحة.

حيث جرى تدريبهم في سبعة مراكز تدريبية تنوعت بين القطاع الحكومي والخاص، في مدن الرياض وجدة ومكة المكرمة.