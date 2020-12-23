قضاء أردوغان يحُكم بسجن صحفي منفي27 عاما

أصدرت محكمة تركية، اليوم الأربعاء، حكما يقضي بسجن الصحفي المعارض المنفي جان دوندار 27 عاما.

وفرّ رئيس التحرير السابق لصحيفة “جمهورييت”، إلى ألمانيا عام 2016، على خلفية قضايا مرتبطة باحتجاجات حديقة غيزي التي شهدتها البلاد عام 2013.

وُجهت لدوندار في السابق، اتهامات زعمت “قيامه بإفشاء أسرار الدولة والتجسس العسكري أو السياسي”، وهو ما ينفيه الرجل.

وهذا ليس الحكم الأول من نوعه في تركيا، فمنذ مسرحية محاولة الإنقلاب الفاشلة التي جرت في صيف 2016، فتح أردوغان أبواب الجحيم أمام معارضيه.

ومع وجود أكثر من 150 صحفيا وراء القضبان، أصبحت تركيا في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، أكبر سجن للصحفيين.